Уряд призначив Артема Некрасова в.о. міністра енергетики України

У середу, 19 листопада, Кабінет міністрів призначив Артема Некрасова виконувачем обов’язків міністра енергетики України. Про це йдеться у заяві Міністерства енергетики.

У відомстві уточнили, що виконувати обов’язки міністра енергетики буде перший заступник міністра Артем Некрасов.

Відповідне урядове розпорядження було ухвалене 19 листопада.

– Усвідомлюю всю вагу відповідальності перед країною та галуззю. Ми увійшли в активну фазу найскладнішого в історії України опалювального сезону, – сказав Некрасов.

За його словами, серед першочергових завдань – стабільне функціонування енергосистеми, забезпечення прозорості всіх процесів та відновлення довіри міжнародних партнерів.

Некрасов наголосив на важливості оперативного залучення ресурсів для ремонтних робіт і відновлення пошкоджених енергетичних об’єктів.

– Докладу всіх зусиль, щоб впоратися з цими викликами, доки уряд та Верховна Рада визначатимуться з кандидатурою нового очільника міністерства, – наголосив Некрасов.

Артем Некрасов має три вищі освіти, одна з яких – у сфері енергетики.

Він отримав рівень спеціаліста за спеціальністю Електроенергетика, електротехніка, електромеханіка у Запорізькому національному технічному університеті.

З 2017 року Некрасов працював на керівних посадах в АК Харківобленерго, де був, зокрема, заступником директора з питань захисту активів та економічної безпеки.

Також він очолював "Харківенергозбут" і обіймав посаду комерційного директора АТ "Харківобленерго".

Із 1 серпня 2025 року Некрасов займає посаду першого заступника міністра енергетики.