Єврокомісія готує безпрецедентне покарання для Ізраїлю

Європейська комісія представила пакет рішучих заходів, спрямованих проти Ізраїлю у відповідь на погіршення гуманітарної ситуації в Секторі Газа та дії ізраїльської влади, що, на думку ЄС, порушують основні принципи поваги до прав людини та демократії.

Єврокомісія пропонує призупинити ключові положення Угоди про асоціацію між ЄС та Ізраїлем. Імпорт ізраїльських товарів більше не матиме преференційного доступу до європейського ринку. На продукцію з Ізраїлю накладатимуться мита, як і на товари з будь-якої країни без угоди про вільну торгівлю з ЄС. Це може відчутно вдарити по ізраїльському експорту, особливо в аграрному та технологічному секторах.

Єврокомісія також зупиняє пряму фінансову підтримку проєктів в Ізраїлі (окрім підтримки громадянського суспільства та меморіального центру Яд Вашем) та заморожує всі поточні платежі.

Крім того, запропоновані персональні санкції проти:

- міністра національної безпеки Ітамара Бен Гвіра,

- міністра фінансів Бецалеля Смотрича,

- низки радикальних поселенців на Західному березі,

- 10 членів політбюро ХАМАС.

Для ухвалення цього пакета Рада ЄС повинна проголосувати кваліфікованою більшістю, а санкції — одностайно.

Рішення ЄК базується на перевірці дотримання Ізраїлем статті 2 Угоди про асоціацію, яка передбачає повагу до прав людини як фундаментальний елемент співпраці. ЄС вважає, що гуманітарна криза в Газі, блокада допомоги, ескалація військових операцій і плани забудови на Західному березі — це пряме порушення принципів, на яких побудована угода.

Експерти зазначають, що це може стати найжорсткішим сигналом Брюсселя Ізраїлю за останні десятиліття і створити прецедент для перегляду інших міжнародних домовленостей.

