Президентські вибори в Україні відбудуться коли це дозволять умови, – речниця Єврокомісії

Володимир Зеленський є демократично обраним главою держави, а чергові президентські вибори в Україні повинні відбутися тоді, коли це дозволять обставини. Про це заявила речниця Європейської комісії Анітта Гіппер.

Вона відповіла на запитання щодо позиції Євросоюзу стосовно висловлювань Дональда Трампа про необхідність проведення демократичних виборів в Україні.

За словами Гіппер, Зеленський залишається легітимним президентом. Вибори мають відбутися лише тоді, коли будуть для цього відповідні умови.

– Ми вже звертали увагу на дане питання, бо це виняткові часи… На моє переконання, президент Зеленський є демократично обраним лідером, і будь-які вибори мають відбутися тоді, коли умови дозволять це зробити, – заявила речниця.

Гіппер нагадала, що Росія нині продовжує загарбницьку війну проти України.

ForUA нагадує, президент США Дональд Трамп вважає, що Україна має провести президентські вибори, і що “настав час” для їх організації.

У лютому Трамп, спілкуючись з журналістами в Мар-а-Лаго, заявив, що підтримує вимоги Росії щодо проведення президентських виборів в Україні.