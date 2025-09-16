﻿
Великий штурм: Ізраїль розпочав наземну фазу війни в Газі

Ізраїльські збройні сили (ЦАХАЛ) розпочали наземну операцію, щоб взяти під контроль місто Газа. Про це повідомляє Axios з посиланням на анонімних ізраїльських чиновників, інформацію підтверджує The Times of Israel.

За даними джерел, останніми днями Ізраїль посилював авіаудари по Газі та її околицях, але досі утримувався від масштабних дій у густонаселеному північному місті. Саме там, за оцінками, перебувають сотні тисяч палестинців.

ЦАХАЛ повідомив, що майже 300 000 людей залишили місто за останні тижні. До цього його населення сягало приблизно одного мільйона осіб, більшість із яких — переміщені з інших районів.

Армія закликає цивільних евакуюватися, але частина населення відмовляється залишати місто, побоюючись, що інші райони Сектора Гази також залишаються небезпечними.

Як повідомляло раніше ForUa, Ізраїль здійснив удар по будинку в Катарі, де перебувало керівництво ХАМАС.

 

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

