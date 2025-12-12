ЄС розблокував переговори: час до вступу України скорочується

Євросоюз розблокував технічний початок вступних переговорів з Україною, що відкриває можливість для швидкого просування Києва у процесі членства, навіть попри наявне вето Угорщини. 11 грудня Україні передали всі дані для подальших технічних переговорів із Єврокомісією одразу по трьох кластерах. Це дозволяє Києву вже зараз, не втрачаючи часу, виконувати підготовчу роботу для кожного кластеру.

"Коли угорська блокада буде знята — а я абсолютно впевнена, що це станеться — ми зможемо дуже швидко відкрити ці переговорні кластери і закрити їх, підтвердивши, що Україна готова до вступу в ЄС", — заявила Марі Б’єр, відповідальна за розширення у данському уряді.

За словами експертів, Київ може навіть завершити переговори по кластерах до подолання вето Орбана, а після його зняття відкриття та закриття кластерів може відбутися одночасно, якщо Україна до того часу виконає всі необхідні умови.

Єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос також запевнила, що не хвилюється через угорське блокування та назвала членство України у ЄС неминучим. Вона додала, що процес вступу залежатиме від виконання Україною необхідних реформ законодавства і що активні дії Києва дозволять прискорити рух до ЄС.

