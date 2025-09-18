Нічна атака: горіли склади й будинки у передмісті Києва

У ніч проти 18 вересня росіяни знову атакували Київську область ударними безпілотниками. Повітряна тривога тривала кілька годин, а вибухи було чутно в різних районах регіону.

За даними Київської обласної військової адміністрації, унаслідок атаки зафіксовано кілька загорянь.

Бориспільський район

Унаслідок удару та падіння уламків загорілися складські приміщення. На місце одразу виїхали підрозділи ДСНС. Вогонь вдалося локалізувати, рятувальники продовжують гасіння та розбір завалів. Працюють оперативні служби, ліквідуючи наслідки атаки та допомагаючи власникам.

Бучанський район

У приватному секторі впали уламки дрона, спричинивши пожежу у житловому будинку. Завдяки швидкій реакції пожежників займання було ліквідоване. Поширення вогню на сусідні будівлі вдалося уникнути.

За попередніми даними, жертв і постраждалих немає. Остаточна інформація буде оприлюднена після перевірки всіх місць влучань.

Аналітики пояснюють, що удари по Київській області є частиною стратегії РФ із виснаження української ППО та створення психологічного тиску на цивільне населення. Мета атак - порушення логістики, знищення складів, енергетичної та критичної інфраструктури. Навіть без значних руйнувань такі атаки змушують Україну витрачати дорогі ракети для збиття порівняно дешевих дронів, що вигідно ворогу у довгостроковій перспективі.

Як повідомляло раніше ForUa, деякі регіони України можуть залишитись без тепла взимку.