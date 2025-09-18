﻿
Головне

Нічна атака: горіли склади й будинки у передмісті Києва

Нічна атака: горіли склади й будинки у передмісті Києва

У ніч проти 18 вересня росіяни знову атакували Київську область ударними безпілотниками. Повітряна тривога тривала кілька годин, а вибухи було чутно в різних районах регіону.

За даними Київської обласної військової адміністрації, унаслідок атаки зафіксовано кілька загорянь.

Бориспільський район

Унаслідок удару та падіння уламків загорілися складські приміщення. На місце одразу виїхали підрозділи ДСНС. Вогонь вдалося локалізувати, рятувальники продовжують гасіння та розбір завалів. Працюють оперативні служби, ліквідуючи наслідки атаки та допомагаючи власникам.

Бучанський район

У приватному секторі впали уламки дрона, спричинивши пожежу у житловому будинку. Завдяки швидкій реакції пожежників займання було ліквідоване. Поширення вогню на сусідні будівлі вдалося уникнути.

За попередніми даними, жертв і постраждалих немає. Остаточна інформація буде оприлюднена після перевірки всіх місць влучань.

Аналітики пояснюють, що удари по Київській області є частиною стратегії РФ із виснаження української ППО та створення психологічного тиску на цивільне населення. Мета атак - порушення логістики, знищення складів, енергетичної та критичної інфраструктури. Навіть без значних руйнувань такі атаки змушують Україну витрачати дорогі ракети для збиття порівняно дешевих дронів, що вигідно ворогу у довгостроковій перспективі.

Як повідомляло раніше ForUa, деякі регіони України можуть залишитись без тепла взимку.

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

Бориспільвійна в УкраїніППО Українидронова атакаобстріли Киівщинивлучання в склади
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

З 1 жовтня кошти з "Пакунку школяра" можна буде використовувати на книги, – Свириденко
Суспiльство 17.09.2025 21:24:59
З 1 жовтня кошти з "Пакунку школяра" можна буде використовувати на книги, – Свириденко
Читати
Спецслужби Латвії заарештували російського шпигуна, який передавав дані про військові об’єкти
Свiт 17.09.2025 21:05:01
Спецслужби Латвії заарештували російського шпигуна, який передавав дані про військові об’єкти
Читати
Ілля Ріпин: чому українського художника не вдалося переманити більшовикам
Культура 17.09.2025 20:58:30
Ілля Ріпин: чому українського художника не вдалося переманити більшовикам
Читати

Популярнi статтi