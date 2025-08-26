Деякі регіони України можуть залишитись без тепла взимку

З наближенням осінньо-зимового періоду в Україні зростає занепокоєння щодо стабільності теплопостачання. Директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко в ефірі «Київ24» заявив, що деякі регіони країни можуть зіткнутися з ризиком відсутності опалення. Основною причиною є постійні обстріли та значні пошкодження інфраструктури, завдані російськими військами.

Прифронтові регіони під загрозою

За словами експерта, найбільш критична ситуація склалась у прифронтових областях, де ворог не припиняє обстрілювати об'єкти енергетики. Особливо складною він назвав ситуацію в Кривому Розі, який зазнав інтенсивних атак. Також під загрозою знаходяться Харківський та Одеський регіони.

Омельченко наголосив, що для успішного проходження опалювального сезону Україні необхідно мати значний запас природного газу. Наразі в підземних сховищах накопичено близько 11 млрд кубометрів газу та 2,6 млн тонн вугілля. Однак, експерт вважає, що для гарантованого теплопостачання необхідний запас у 14,5 млрд кубометрів газу.

Заяви президента

Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що Росія свідомо намагається зірвати підготовку України до опалювального сезону, цілеспрямовано завдаючи ударів по енергетичній інфраструктурі. Він зазначив, що атаки спрямовані не лише на об'єкти, що генерують електроенергію та тепло, а й на видобуток природного газу.

В умовах постійних обстрілів і зростання енергетичних викликів, питання готовності до зими залишається одним із найгостріших для українського суспільства.