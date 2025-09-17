Берлін змінил позицію щодо використання активів РФ для підтримки України, – ЗМІ

Європа вирішила посилити тиск на Російську Федерацію і шукає додаткові шляхи компенсації збитків для України. Так, Німеччина змінила позицію і почала виступати за використання заморожених російських коштів, повідомляє Bloomberg.

На розширення використання російських активів Європа погоджується після нового тиску з боку американського президента Дональда Трампа та пом’якшення позиції німецького уряду з цього питання.

Видання нагадує, що більша частина із приблизно $300 млрд заморожених активів РФ перебуває саме в Європі.

– Нам необхідно терміново працювати над новим рішенням для фінансування зусиль України на основі заморожених російських активів. З грошовими коштами, пов’язаними з цими російськими активами, ми можемо надати Україні позику на репарації, – сказала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час свого виступу про стан ЄС.

Довгий час Німеччина була особливо обережною в питаннях захисту фінансового центру Європи, а також дотримання імунітету держав. Однак останнім часом вона стала активним прихильником максимального використання цих коштів.

За даними анонімних джерел, зрушення Берліна пов’язане з побоюванням, що в разі ослаблення підтримки США під проводом Трампа тягар допомоги Україні ляже на найбільшу економіку Європи, що може посилити вплив крайніх правих сил у Німеччині.

За прогнозом ця ініціатива не має призводити до прямої конфіскації, до якої закликають США та деякі східноєвропейські країни.

Однак кінцевого рішення все ще немає – тему збираються обговорювати на зустрічі міністрів ЄС у Копенгагені цього тижня, а також серед лідерів ЄС у жовтні.

Остаточно результат перемовин стане відомий на саміті лідерів ЄС 23-24 жовтня.

Раніше Кільський інститут повідомив, що країни Заходу надають відносно невелику, але стабільну допомогу Україні розміром €80 млрд на рік.

Однак навіть ця сума є суттєво більшою за ту, яку передає Америка – $52 млрд.

ForUA нагадує, США схвалили першу військову допомогу Україні, оплачену союзниками за механізмом PURL.