Зеленський розраховує на зустріч із Трампом на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку

Президент Володимир Зеленський очолить українську делегацію на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий.

«Наступного тижня ми дійсно готуємось до Генасамблеї ООН, до поїздки української делегації, звісно, ​найвищого рівня, тобто на чолі з президентом України», — повідомив він.

Державний секретар США Марко Рубіо анонсував, що президент США Дональд Трамп, ймовірно, зустрінеться із Зеленським найближчим часом у Нью-Йорку, де лідери зберуться на Генеральну Асамблею ООН.

«Він (Дональд Трамп — ред.) продовжуватиме намагатися. Якщо мир можливий, він хоче його досягти. У якийсь момент президент може дійти висновку, що це неможливо. Він ще не досяг цього, але може дійти до цього моменту», — заявив Рубіо.

Минулого разу президент України Володимир Зеленський приїжджав до Білого дому на перемовини з американським президентом Дональдом Трампом у серпні. Туди також прибули європейські лідери.

За підсумками Трамп і Зеленський назвали двосторонню зустріч «дуже хорошою». Після неї президент США провів телефонну розмову з ватажком рашистів Владіміром Путіним та заявив, що розпочав підготовку до зустрічі очільника Кремля та українського президента.

Ця зустріч відбулася через кілька днів після того, як на Алясці відбулися перемовини між Трампом і Путіним. За їх підсумками Трамп заявив, що поки що утримається від запровадження додаткових санкцій чи інших «серйозних наслідків» для Росії, які обіцяв раніше.