Американсько-український інвестиційний фонд відбудови отримав наповнення віртуальними мільйонами

Американсько-український інвестиційний фонд відбудови розпочинає свою операційну роботу, є перший внесок, повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, міжнародна фінансова корпорація розвитку США (DFC) зробила інвестиційне зобов’язання розміром 75 млн доларів, і Україна подвоїть цей внесок.

«Таким чином, ми формуємо стартові позиції Інвестиційного фонду відбудови із сукупних 150 млн доларів. Це ще один важливий крок у процесі запуску повноцінної роботи Фонду, і відсьогодні можемо заявити: операційна робота стартувала», – написала вона у телеграмі.

Премʼєр-міністерка зазначає, що першими у фокусі є проєкти в енергетиці, інфраструктурі та сфері критичних мінералів, є намір реалізувати три проєкти до кінця 2026 року.

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства, член керівної ради Інвестиційного фонду Олексій Соболев додав,що цей ресурс також створює основу для залучення приватних та міжнародних інвесторів. За його словами,

фінансування надходитиме траншами під конкретні ініціативи: частина вже цього року, решта – наступного.

Україна і США 30 квітня підписали угоду про економічне партнерство і створення Інвестиційного фонду відбудови. За словами міністерки економіки України Юлії Свириденко, документ, серед іншого, передбачає, що повна власність і контроль залишаються за Україною, фонд створюється 50/50, жодних боргових зобов’язань України перед США, угода не стане перешкодою для вступу України до Євросоюз, а фонд наповнюватиметься доходами виключно з нових ліцензій.

Угода про американсько-український інвестиційний фонд відбудови офіційно набула чинності в травні, після передачі дипломатичної ноти США.