Війна

М'ясні штурми: ворог посилює штурми на Слов’янському напрямку

На Слов’янському напрямку російські війська посилюють тиск у напрямку населеного пункту Ямпіль. Селище залишається під контролем підрозділів Сил оборони України.

Російські підрозділи, не зважаючи на втрати, регулярно намагаються інфільтруватися в районі Ямполя, повідомили у угрупування військ «Схід». Раніше спроби застосування бойової техніки були зупинені українськими захисниками — зокрема, екіпажі ударних дронів знищили ворожий танк. Піхотні групи противника зазнають систематичного вогневого ураження та ліквідовуються.

Довідка: до повномасштабного вторгнення у селищі проживали понад дві тисячі людей. Ямпіль був звільнений українськими військовими 30 вересня 2022 року після кількох місяців російської окупації. Населений пункт розташований більш ніж за 30 км на захід від Лисичанськ та приблизно за 27 км на північний схід від Слов’янськ.

Як повідомляло раніше ForUa, ворог намагається просунутися вглиб Дніпропетровщини.

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

ЗСУситуація на фронтіЯмпільСлов’янський напрямок
