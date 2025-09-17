Візит Навроцького до Берліна затьмарили старі рахунки війни

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час зустрічі з польським президентом Каролем Навроцьким повторив позицію Берліна щодо питання репарацій за Другу світову війну.

Візит Навроцького до Німеччини “затьмарили” неодноразові вимоги польського президента щодо продовження виплат репарацій за збитки, завдані Польщі під час Другої світової війни, повідомляє агентство dpa.

Польський президент підтвердив свої вимоги під час переговорів. Канцлер Мерц відповів, що це питання давно вирішене і Німеччина не планує виплат репарацій.

Разом із тим, Мерц підкреслив, що Берлін твердо підтримує Польщу перед загрозою з боку Росії. "Спільна безпека в регіоні Балтійського моря та на східному фланзі НАТО залишається ключовим пріоритетом", — заявив Мерц.

Раніше польський президент також піднімав питання репарацій перед німецьким президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром, проте отримав ту саму відповідь — питання закрите.

Представник уряду Німеччини з питань Польщі Кнут Абрахам раніше пропонував Варшаві замість репарацій отримати гарантії безпеки, підкреслюючи актуальність сучасних загроз у регіоні.

