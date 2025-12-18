США та РФ готують переговори в Маямі

США та Росія готуються провести переговори щодо війни в Україні вже цими вихідними в Маямі. Переговори відбуватимуться на тлі активних спроб адміністрації президента США Дональда Трампа зрушити з мертвої точки процес припинення майже чотирирічної повномасштабної війни між Україною та Росією. Білий дім офіційно не підтверджує й не коментує інформацію про підготовку контактів. Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела, обізнані з підготовкою зустрічі.

Очікується, що переговори в Маямі стануть продовженням нещодавніх консультацій у Берліні, де американські представники провели тривалі та напружені перемовини з українськими та європейськими посадовцями. За даними джерел, Вашингтон планує представити російській стороні підсумки останнього раунду переговорів із Києвом та європейськими партнерами.

Водночас співрозмовники видання зазначають, що позиція Москви залишається практично незмінною. За попередньою інформацією, до складу російської делегації може увійти керівник російського суверенного фонду добробуту Кірілл Дмітрієв. Американську сторону, як очікується, представлятимуть спеціальний посланник президента США Стів Віткофф та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Цього тижня Віткофф і Кушнер в Берліні брали участь у консультаціях з українськими та європейськими представниками. За інформацією джерел, США продовжують тиснути на Київ, наполягаючи на певних поступках, які, на думку Вашингтона, могли б відкрити шлях до припинення війни.

У межах цих обговорень американська сторона запропонувала формат взаємних гарантій безпеки, подібний до зобов’язань у межах НАТО. Водночас Україна, за словами співрозмовників, погодилася тимчасово відкласти вимогу негайного вступу до Альянсу. В адміністрації Трампа вважають, що в підсумковій угоді Росія може погодитися як на західні гарантії безпеки для України, так і на її майбутнє членство в Європейському Союзі.

Однак сигнали з Москви свідчать про інше. Цього тижня, виступаючи перед вищим військовим керівництвом, російський диктатор заявив, що росія не відмовиться від своєї мети так званого «звільнення історичних земель», а також допустив різкі й образливі висловлювання на адресу європейських країн, які підтримують Україну.

Паралельно США готуються провести на своїй території зустріч військових представників держав, що підтримують Україну. Очікується, що там обговорюватимуть технічні деталі можливих гарантій безпеки та територіальних питань. Водночас переговори з Росією в Маямі, за словами джерел, розглядаються як окремий дипломатичний трек.

Крім того, очікується, що секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров проведе окрему зустріч з американською делегацією напередодні контактів США та росії. Співрозмовники наголошують, що всі домовленості залишаються нестабільними й можуть змінитися буквально в останній момент.

Тим часом європейські лідери впродовж останніх двох тижнів намагаються сформувати власне бачення гарантій безпеки для України. Серед варіантів, які обговорюються, — створення демілітаризованої зони вздовж нинішньої лінії фронту, а також можливе розміщення іноземних контингентів для підготовки українських сил і контролю потенційного режиму припинення вогню.

За словами одного з європейських посадовців, такі коаліційні сили, ймовірно, не братимуть участі в бойових діях. Їхнім завданням може стати повітряне та безпілотне спостереження за лінією фронту, а також робота на заході України з метою відновлення та посилення українських Збройних сил.

