Жодної толерантності до ненависті: Мерц оголосив боротьбу з антисемітизмом

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час повторного відкриття синагоги в Мюнхені заявив про рішучість федерального уряду боротися з усіма формами антисемітизму в країні. Мерц підкреслив, що єврейські громади можуть розраховувати на повну підтримку уряду, а антисемітизм не можна толерувати «ні під прикриттям мистецтва, ні культури, ні науки». Він зазначив, що ця проблема ніколи повністю не зникала з Німеччини після Другої світової війни та часто ігнорувалася суспільством, повідомляє Tagesschau. Канцлер також зауважив, що антисемітизм посилився з імміграційними хвилями з країн, де ненависть до Ізраїлю була фактично державною політикою.

«Я оголошую війну всім формам старого і нового антисемітизму від імені всього федерального уряду», — заявив Мерц. Він додав, що прагне до часу, коли єврейське життя в Німеччині більше не потребуватиме поліцейського захисту.

Канцлер також висловив особисті почуття: «Я хочу сказати вам, як мені соромно за це: як канцлеру Федеративної Республіки Німеччина, але також як німцю, як дитині післявоєнного покоління, як дитині, яка виросла з “ніколи більше” як місією, обов’язком, обіцянкою».

Довідка: Синагога, відкрита після реставрації, була зведена архітектором Густавом Мейерштайном у 1931 році та зруйнована під час листопадових погромів 1938 року. Відновлена будівля максимально точно відтворює первісний стиль із простими дерев’яними лавками, кольоровими стінами та вітражами із зображеннями ритуальних символів та псалмів.

