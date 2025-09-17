Трамп у Лондоні: король Чарльз готує дипломатичний удар

Президент США Дональд Трамп прибув до Лондона, де для нього підготували урочистий королівський прийом із почесними караулами та церемоніями. Візит має не лише підкреслити союз між США та Великою Британією, а й створити умови для того, щоб король Чарльз міг схилити Трампа до активнішої підтримки України у війні проти Росії, повідомляє Politico

За задумом британської сторони, прем’єр-міністр Кір Стармер та король Чарльз можуть використати урочистий прийом, щоб переконати Трампа посилити тиск на президента РФ. Офіційно питання України не передбачене у програмі візиту, але його можуть обговорити за лаштунками.

Високопоставлений британський чиновник повідомив, що король Чарльз добре обізнаний у деталях переговорів щодо припинення війни в Україні і особисто знайомий із президентом України Володимиром Зеленським. "Це дає прем’єру інструмент, якого бракує багатьом європейським лідерам: співчутливого монарха, який тихо, але послідовно демонструє підтримку Києву", — зазначає Politico.

Трамп також відомий глибокою повагою до британської королівської родини, чим Лондон спробує скористатися під час візиту. Але навіть прихильність Трампа до королівської родини не гарантує зміни його курсу. Хоч Трамп і став більш скептичний до Путіна, це ще не вилилося у реальні дії. Експерти зазначають, що схилити Трампа до рішучої підтримки України залишається складним завданням.

Король Чарльз, за прикладом недавнього візиту президента Франції Еммануеля Макрона, може згадати про Україну у своїй промові, але його дипломатія, швидше за все, залишиться закулісною та символічною, підкреслюючи союз двох країн. Раніше подібний прийом короля Нідерландів та королеви Максимі сприяв успішному саміту НАТО, де Трамп підтвердив відданість Альянсу.

