Зеленський назвав єдиний спосіб припинити війну

Президент України Володимир Зеленський заявив, що єдиним способом припинити бойові дії в Україні є надання чітких гарантій безпеки, зокрема з боку Сполучених Штатів. Про це він повідомив в інтерв’ю британському телеканалу Sky News.

За словами Зеленського, мирне врегулювання можливе лише у разі, якщо колишній президент США Дональд Трамп "проявить сміливість".

Глава держави висловив сподівання, що прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час візиту Трампа до Лондона обговорить з ним майбутнє України та питання безпеки. "Я дуже сподіваюся, що він (Стармер) зможе провести дуже конкретну дискусію про гарантії безпеки з боку США для України", — сказав президент.

Зеленський наголосив, що такий документ має бути укладений ще до закінчення війни. "Перш ніж ми закінчимо війну, я справді хочу, щоб усі угоди були укладені. Я хочу… мати документ, який підтримають США і всі європейські партнери. Це дуже важливо. Щоб це сталося, нам потрібна чітка позиція президента Трампа", — заявив він.

Крім того, Зеленський вважає, що Трамп може надати Україні системи протиповітряної оборони в необхідній кількості, оскільки "у США їх достатньо".

Раніше стало відомо, що Трамп планує зустрітися з Зеленським під час Генасамблеї ООН.