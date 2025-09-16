У разі погіршення ситуації на фронті Україна змушена буде ухвалювати складні рішення, – Зеленський на зустрічі з фракцією «Слуга народу»

В Офісі Президента України відбулася зустріч Володимира Зеленського з депутатами фракції "Слуга народу". Глава держави наголосив, що у разі погіршення ситуації на фронті можуть знадобитися «важкі рішення».

Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на поінформованих співрозмовників серед нардепів Слуги народу, а також речницю фракції Юлію Палійчук.

Вона підтвердила, що засідання за участі президента тривало півтори години. За її словами, на зустрічі обговорювали питання захисту внутрішньо переміщених осіб, роботу державної служби в умовах війни, безпекові гарантії для України та готовність країни до мирного процесу.

Джерела "УП" у "Слузі народу" повідомили, що на зустрічі з президентом були присутні близько 150 депутатів.

Палійчук уточнила, що частина парламентарів не змогла взяти участь у засіданні через роботу над консультаціями щодо держбюджету на 2026 рік, відрядження чи хворобу. У зв’язку з цим в Офісі Президента домовилися провести ще одну зустріч у період з 6 по 10 жовтня.

Щодо ситуації на фронті, джерела видання зазначають, що Зеленський наголосив: поки утримуються позиції, Україна може розраховувати на прийнятні умови для можливої угоди. Водночас, за словами співрозмовників, остаточні рішення ухвалюватимуть Верховна Рада та уряд.

Народні депутати окремо обговорили ситуацію із законодавством про НАБУ та САП.

Також, за даними співрозмовників, порушувалося питання закону про так зване «вічне ПЕПство». Деякі парламентарі цікавилися, чи можливо послабити норми хоча б до рівня, який діє у європейських країнах. Вирішили обговорити це питання ще раз у жовтні. Зустріч проходила у форматі запитань і відповідей.