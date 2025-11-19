Внаслідок ворожої атаки, здійсненої в ніч на 19 листопада, у Львові було знищено нове сучасне відділення АТ "Укрпошти" та близько 900 посилок, повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

"Сьогодні ворог знищив наше нове сучасне відділення "Укрпошти" у Львові. Головне – працівники не постраждали. Відділення обов’язково відновимо", - написав Смілянський у Телеграм-каналі в середу.

За його словами, розпочато процес компенсації клієнтам за всі знищені внаслідок удару посилки.

Як відомо, Росія в ніч на середу здійснила комбіновану атаку крилатими ракетами та безпілотниками по Львівській області, постраждав енергооб’єкт, деревообробне підприємство і складське приміщення.