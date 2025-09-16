«Укрпошта» на межі банкрутства: що відбувається з державним монополістом

Державна компанія «Укрпошта» перебуває в критичному фінансовому стані, про що свідчать дані проєкту бюджету на 2026 рік. Збитки, падіння капіталізації та високе боргове навантаження ставлять під сумнів її подальше існування.

За офіційними даними, «Укрпошта» продовжує працювати зі збитками: у 2024 році вони склали 413,2 млн грн, хоча це й менше, ніж 796,4 млн грн у 2023 році.

Ситуація з ліквідністю ще гірша:

Ліквідність компанії знизилася на 9%.

Коефіцієнт ліквідності впав з 0,69 у 2023 році до 0,63 у 2024 році.

Поточні зобов’язання перевищили оборотні активи на 3,7 млрд грн.

Боргове навантаження зросло до 98% від активів у 2024 році. За останні три роки, з 2022 по 2024, загальні збитки компанії сягнули 2,5 млрд грн, а її капіталізація знизилася майже в 13 разів — з 2,8 млрд грн до 0,2 млрд грн.

Національний банк України назвав фінансовий стан «Укрпошти» критичним і попередив про високі ризики дефолту. За його оцінками, для стабілізації ситуації необхідна докапіталізація на суму щонайменше 826 млн грн.

Попри ці проблеми, компанія продовжує інвестувати в розвиток логістики, використовуючи кредити від ЄБРР (€63 млн) та ЄІБ (€30 млн). Проте, експерти попереджають про можливе погіршення фінансового стану вже у 2026 році.

Ризики створення банку

НБУ також висловив занепокоєння щодо планів уряду передати Перший інвестиційний банк «Укрпошті» для створення банку фінансової інклюзії. Нацбанк вважає, що це може лише накопичити ризики, оскільки «Укрпошта» не має ефективної бізнес-моделі для банківської діяльності. Натомість, регулятор пропонує розглянути варіант здачі ліцензії банку, щоб уникнути подальшого «проїдання» капіталу.

Шукаючи вихід

Щоб покращити фінансове становище, «Укрпошта» виставила на продаж понад 40 об’єктів нерухомості загальною площею понад 30 000 квадратних метрів на суму понад 333 млн грн. Чи зможе це врятувати компанію від фінансового краху, покаже час.

Нагадаймо, раніше гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський втрапив у скандал.