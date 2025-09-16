Осіннє загострення: Кремль погрожує ЄС і НАТО за підтримку України

Кремль посилює агресивну риторику щодо НАТО та європейських держав, поєднуючи її із ескалацією вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі. Заяви пролунали з уст голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва та прессекретаря диктатора Дмитра Пєскова. Медведєв 15 вересня істерично відреагував на можливість створення «безпольотної зони» над Україною та збиття дронів РФ силами країн НАТО, назвавши ініціативу «Східний вартовий» залишками «коаліції охочих» та заявив, що створення безпольотної зони над Україною, яка дозволила б літакам НАТО збивати російські дрони, фактично означатиме пряму війну між Росією та Альянсом, повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Він також пригрозив переслідувати країни ЄС, які надають Україні кредити під гарантію заморожених російських активів, у міжнародних і національних судах, і натякнув на можливість силових дій у разі необхідності.

Пєсков того ж дня заявив, що НАТО «воює з Росією» та «де-факто бере участь» у війні, підтримуючи Україну. Він також засудив спроби ЄС арештувати заморожені активи РФ і наголосив, що такі дії «не залишаться без відповіді».

Аналітики ISW зазначають, що ці заяви мають на меті залякати НАТО та європейські держави, відвернути їх від дій на захист себе та України, таких як протидія вторгненню дронів у Польщу 9–10 вересня.

Паралельно Кремль поширював погрози на адресу Сербії та Норвегії, яка є членом НАТО. Посол РФ у Норвегії Микола Корчунов звинуватив владу країни у зазіханнях на «російські» поселення на її території. Російська розвідка також заявила про нібито підготовку «сербського Майдану», схожого на події Євромайдану 2014 року в Україні.

Аналітики підкреслюють, що російські чиновники регулярно використовують подібні наративи, повторюючи аргументацію, яка раніше виправдовувала вторгнення в Україну, включно з територіальними претензіями та спробами зобразити Євромайдан як «переворот». Подібна риторика останнім часом застосовується й проти Фінляндії.

Як повідомляло раніше ForUa, Кремль готує росіян до нових жертв і перевіряє Захід на слабкість.