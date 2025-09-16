Дрон у центрі Варшави: двох операторів затримали на місці

Вчора над урядовими будівлями та президентською резиденцією в польській столиці Варшаві був помічений безпілотник, який, за повідомленням представників Служби державної охорони (СОП), не становив загрози.

Про інцидент заявив полковник Богуслав Піурковський. Дрон літав над урядовими будівлями на вулиці Парковій та Бельведерським палацом, повідомляє Polsat News.

«Співробітники Служби державної охорони, які патрулювали територію, помітили безпілотник. Особи, які керували літальним апаратом, були затримані на місці та передані поліції. Загрози об’єкту не було», — повідомив Піурковський.

Речниця Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Кароліна Галецька підтвердила затримання двох осіб. Заступник міністра внутрішніх справ Віслав Щепанський наголосив, що інцидент демонструє ефективність заходів безпеки: «Служба охорони президента та служби МВС і адміністрації діють і охороняють найважливіші об’єкти в країні. Це показує, що Польща є безпечною».

Інцидент стався на тлі підвищеної активності безпілотників у польському повітряному просторі: минулого тижня було зафіксовано майже два десятки російських дронів, що залетіли з території України та Білорусі.

Як повідомляло раніше ForUa, Сікорський запропонував НАТО перехоплювати дрони і ракети в повітряному просторі України.