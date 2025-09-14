Сікорський запропонував НАТО перехоплювати дрони і ракети в повітряному просторі України

Після вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запропонував Заходу перехоплювати дрони і ракети в повітряному просторі України, повідомляє Tagesschau.

Це, на його думку, могло б посилити безпеку та зменшити кількість загроз для цивільних та наголосив, що НАТО та Європейський союз мають можливості для реалізації такого рішення.

"Якщо ви запитаєте особисто мене, то я вважаю, що нам варто подумати про це. Технічно ми, НАТО і ЄС, могли б це зробити, але це рішення Польща не може прийняти самостійно, а тільки разом зі своїми союзниками", – сказав Сікорський.

Він також пропонує скоординований підхід до боротьби з російським тіньовим флотом у Балтійському морі. За його словами, Німеччина або НАТО могли б створити зону морського контролю в Північному морі, аби контролювати вхід застарілих російських кораблів у Балтійський регіон.

"Якщо хоча б один з таких російських кораблів, як ті два з яких вже затонули в Азовському морі, затоне в Балтійському морі, ми зіткнемося з екологічною катастрофою безпрецедентних масштабів", – додав очільник МЗС.

Раніше ForUA повідомляв, що президент Польщі Кароль Навроцький нещодавно підписав резолюцію, що дозволяє військовим НАТО перебувати на території країни в межах операції "Східний вартовий". Їхнє завдання – посилення обороноздатності на східному напрямку та участь у спільних заходах Альянсу.