Терор триває: РФ знову атакувала Запоріжжя, є загиблі та поранені діти

Кількість постраждалих внаслідок російських ударів по Запоріжжю ввечері 15 вересня зросла до 13. Серед поранених — двоє дітей 4 та 17 років, вони перебувають під наглядом медиків. Стан одного із постраждалих лікарі оцінюють як важкий. Загиблим є 41-річний чоловік. Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров.

"Внаслідок влучання у приватну забудову, попередньо, постраждали п'ятеро людей. Інші наслідки атаки встановлюються", - написав Федоров.

За даними ДСНС, внаслідок ударів виникли масштабні пожежі: згоріли три житлові будинки площею 350 м², дві вантажівки та станція техобслуговування площею 600 м². Для ліквідації наслідків залучили 78 рятувальників і 17 одиниць техніки.

Екстрені служби продовжують працювати на місці, кількість постраждалих може зрости.

Як повідомляло раніше ForUa, минулого тижня окупанти завдали 474 ударів по 14 населених пунктах Запоріжжя.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

