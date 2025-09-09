﻿
Головне

474 удари по Запоріжжю: є загиблі, поранені та руйнування

474 удари по Запоріжжю: є загиблі, поранені та руйнування

Російські окупанти впродовж вечора 8 вересня та ночі 9 вересня атакували Приморське та Запоріжжя. Внаслідок обстрілів загинула одна жінка, ще одна отримала поранення, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Протягом доби РФ завдала 474 ударів по 14 населених пунктах області. 62-річна жінка загинула у Василівському районі від атаки FPV-дроном по Приморському, а 66-річна жінка отримала поранення в Запоріжжі. Медики надають необхідну допомогу.

За інформацією ОВА, 7 авіаударів було нанесено по Веселянці, Гуляйполю, Новоданилівці та Червоному. Також за добу армія РФ здійснила:

- 336 ударів БпЛА різної модифікації (переважно FPV) по 14 населених пунктах,

- 127 артилерійських ударів,

- 4 обстріли з РСЗВ по Гуляйполю, Оріхову та Малій Токмачці.

Вже надійшло 17 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та господарчих споруд, зазначив Федоров.

Як повідомляло раніше ForUa, окупанти запустили щонайменше 8 «шахедів» в одне з підприємств Запоріжжя.

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

загибліпораненіруйнуваннявійна в Україніобстріли ЗапоріжжяІван Федоров
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Росіяни концентрують удари проти нашої енергетики: Президент провів Ставку про посилення ППО
Війна 08.09.2025 20:58:42
Росіяни концентрують удари проти нашої енергетики: Президент провів Ставку про посилення ППО
Читати
Євросоюз має відмовитися від російської нафти, — Кріс Райт
Свiт 08.09.2025 20:39:14
Євросоюз має відмовитися від російської нафти, — Кріс Райт
Читати
СБУ знешкодила банду, яка діяла у п’яти регіонах
Надзвичайні події 08.09.2025 20:20:13
СБУ знешкодила банду, яка діяла у п’яти регіонах
Читати

Популярнi статтi