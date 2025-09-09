474 удари по Запоріжжю: є загиблі, поранені та руйнування

Російські окупанти впродовж вечора 8 вересня та ночі 9 вересня атакували Приморське та Запоріжжя. Внаслідок обстрілів загинула одна жінка, ще одна отримала поранення, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Протягом доби РФ завдала 474 ударів по 14 населених пунктах області. 62-річна жінка загинула у Василівському районі від атаки FPV-дроном по Приморському, а 66-річна жінка отримала поранення в Запоріжжі. Медики надають необхідну допомогу.

За інформацією ОВА, 7 авіаударів було нанесено по Веселянці, Гуляйполю, Новоданилівці та Червоному. Також за добу армія РФ здійснила:

- 336 ударів БпЛА різної модифікації (переважно FPV) по 14 населених пунктах,

- 127 артилерійських ударів,

- 4 обстріли з РСЗВ по Гуляйполю, Оріхову та Малій Токмачці.

Вже надійшло 17 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та господарчих споруд, зазначив Федоров.

Як повідомляло раніше ForUa, окупанти запустили щонайменше 8 «шахедів» в одне з підприємств Запоріжжя.