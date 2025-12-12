Скандал на Євробаченні: переможець повертає нагороду

Nemo, 26-річний швейцарський артист, який здобув перемогу на "Євробаченні-2024" з піснею "The Code" і став першим відкрито небінарним переможцем конкурсу, оголосив про рішення повернути свій трофей. У своєму Instagram музикант пояснив, що цей крок є протестом проти рішення допустити Ізраїль до участі у конкурсі, зазначивши, що це суперечить цінностям "Євробачення".

"Я завжди буду вдячний спільноті 'Євробачення', фанатам, артистам та досвіду, який сформував мене як людину і музиканта. Це рішення випливає з турботи про цінності, які обіцяє 'Євробачення', а не з відмови від людей, які роблять його особливим. Музика все ще нас об’єднує", — написав Nemo.

Артист додав, що подальша участь Ізраїлю, країни, яку Незалежна міжнародна комісія ООН визнала винною у геноциді, свідчить про конфлікт між цінностями конкурсу та рішеннями Європейської мовної спілки

