Ізраїль здійснив удар по будинку в Катарі, де перебувало керівництво ХАМАС

9 серпня армія оборони Ізраїлю завдала ударів по високопоставлених чиновниках ХАМАСу в столиці Катару Досі. Президент США Дональд Трамп дав "зелене світло" для атаки.

Про це інформують катарська Al-Jazeera та ЦАХАЛ.

Відомо, що цілями було вище керівництво терористичної організації ХАМАС.

Офіс прем'єра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу опублікував заяву після ізраїльських ударів по Досі.

"Сьогоднішня операція проти вищих керівників терористичної організації ХАМАС була повністю незалежною операцією Ізраїлю. Ізраїль її ініціював, Ізраїль її провів, і Ізраїль бере на себе повну відповідальність", - йдеться у заяві.

Високопосадовці ХАМАСу зустрілись у Досі, щоб обговорити останню пропозицію Дональда Трампа щодо завершення бойових дій.

За даними ізраїльських та катарських медіа, попередньо, Ізраїль ліквідував головного переговірника ХАМАС Халіля аль-Хайя. Але Reuters із посиланням на джерела та низька арабських ЗМІ пишуть, що все керівництво ХАМАС пережило атаку.

Чарльз Стратфорд з Al Jazeera пояснив, що район у Досі, де був заподіяний удар, повний житлових будинків. "Це великий житловий район, що містить багато іноземних посольств. Тут проживає багато мирних жителів. Є ліванська школа, яка знаходиться недалеко звідси, і відлуння вибухів було чутно по всьому місту і далі", - сказав він.