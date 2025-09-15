Уряд ухвалив проєкт держбюджету на 2026 рік: на оборону майже 3 трлн гривень

Сьогодні, 15 вересня, Кабінет міністрів ухвалив проєкт державного бюджету України на 2026 рік. Документ передають на розгляд до Верховної Ради.

Про це повідомила очільниця уряду України Юлія Свириденко.

За словами Юлії Свириденко, держбюджет зосереджений на війську та обороні.

Видатки держбюджету-2026

Видатки держбюджету-2026 становлять 4,8 трлн грн (+415 млрд грн від 2025 року). Доходи складають 2 трлн 826 млрд грн (+446,8 млрд грн або 18,8% від 2025 року). Дефіцит бюджету прогнозується на рівні до 18,4 % ВВП (-3,9 відсоткових пункти до 2025 року).

Потреба у зовнішньому фінансуванні нашої економіки становитиме 2 трлн 79 млрд грн.

— Пріоритет бюджету — безпека й оборона, наша соціальна стійкість. Усі власні надходження і запозичення уряд спрямовує на Сили оборони — грошове забезпечення військових та підтримку їхніх родин, посилення протиповітряної оборони, розробку та виготовлення власної зброї, в тому числі дронів, — наголосила прем’єрка.

Пункти держбюджету на 2026 рік

На оборону уряд пропонує виділити 2,8 трлн грн (27,2% ВВП), це +168,6 млрд грн до рівня 2025 року.

Щонайменше 44,3 млрд грн пропонується направити на вітчизняне виробництво зброї: боєприпаси, ракети, протиракетну оборону, авіаційну та бронетанкову техніку.

На освіту у держбюджеті-2026 передбачається 265,4 млрд грн (+66,5 млрд грн до рівня 2025 року). Закладено:

підвищення середньої зарплати педагогічних працівників на 50% двома етапами — 30% з 1 січня 2026, 20% з 1 вересня 2026;

безоплатне харчування для 4,4 млн школярів 1-11 класів по всій країні з 1 жовтня 2026;

підвищення розміру стипендій удвічі для понад 163 тис. студентів з 1 вересня 2026.

На науку передбачено 19,9 млрд грн (+5,4 млрд до 2025 року). Цей пункт включає фінансування проєктів молодих вчених та підтримки найкращих наукових установ; створення центрів оборонних досліджень; виконання розробок на замовлення бізнесу.

На охорону здоров’я уряд пропонує виділити 258 млрд грн (+38 млрд грн до 2025 року). Це передбачає збільшення зарплат лікарів первинної та екстреної медичної допомоги (підвищення до 35 тис. грн), а також медикам прифронтових регіонів, завдяки збільшенню фінансування програми медичних гарантій до 191,6 млрд грн (+16,1 млрд грн до 2025 року);

безкоштовні ліки для громадян, зокрема для лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету, інших хронічних хвороб;

Чекап 40+: 10 млрд грн на нову адресну виплату для громадян віком від 40 років на проходження комплексного скринінгу здоров’я — у першу чергу перевірка на серцево-судинні захворювання, діабет і стан ментального здоровʼя.

На пенсії у 2026 році передбачається 1 трлн 27 млрд грн (+123,4 млрд грн до 2025 року). Також буде індексація пенсій.

Соціальна сфера – 467,1 млрд грн (+45,3 млрд грн до 2025 року) – включає допомогу ВПО, підтримку осіб з інвалідністю та протезування, єЯсла, Пакунок школяра.

Закладено й фінансування нового напрямку – заходів із підтримки демографічного розвитку 24,5 млрд грн, включно з допологовою підтримкою, одноразовими виплатами при народженні дитини та допомогою для догляду за дитиною до 1 року.

Ветеранська політика та допомога з інтеграцією в суспільстві: 17,9 млрд (+6,1 млрд грн до 2025 року). Компенсація на житло ветеранам з інвалідністю І та II групи, заходи з підтримки ветеранів, фахівці з супроводу ветеранів, фінансування ветеранських просторів.

Додатково 800 млн грн на стоматологію для ветеранів.

Розвиток регіонів: загальні доходи громад складуть 871,9 млрд грн (+162,3 млрд грн до 2025 грн). Міжбюджетні трансферти на місця з загального фонду держбюджету у 2026 році становитимуть 289,3 млрд грн.

Підтримка бізнесу: 41,5 млрд грн. Видатки передбачають фінансування доступних кредитів 5-7-9%, забезпечення українців житлом за програмою єОселя, створення індустріальних парків та інші гранти та підтримка українських виробників.

Також передбачається продовження підтримки програми Brave1 для розробників оборонних технологій.

На агропромисловий комплекс у держбюджеті-2026 пропонують 13,1 млрд грн (+3,5 млрд грн до 2025 року).

Це передбачає продовження програми грантів та компенсації відсотків за кредитами виробникам сільськогосподарських товарів за програмою 5-7-9%; 200 млн грн на державну дотацію агровиробникам як компенсація до половини витрат на будівництво та реконструкцію систем зрошення.

На культуру – 15,8 млрд грн (+4,7 млрд грн до 2025 року). Видатки передбачають підтримку створення контенту для утвердження національної ідентичності та зміцнення національної єдності.

Публічні інвестиції для відновлення та модернізації України – 45,9 млрд грн (+12,4 млрд грн до 2025 року).