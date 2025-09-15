Окупація Куп’янська Харківської області є стратегічною метою російських загарбників, і ворогу частково вдається прориватися до міста. Про це в ефірі "Суспільного" заявив речник ОСУВ Дніпро Олексій Бєльський.

Станом на 15 вересня ворог не увійшов до міста, проте окремим ДРГ вдається проникати.

– Офіційно росіяни не зайшли, але є диверсійні групи. Тактика переодягання порушує закони війни, але ця тактика для них вдала, – заявив речник Олексій Бєльський.

Зараз окупанти намагаються накопичити свою живу силу на північних околицях Куп’янська, переодягаються в цивільних та використовують підроблені документи.

– На жаль, багато місцевих не захотіли їхати, сидять там під бомбардуваннями. Ті окупанти, які інфільтрувалися (просочилися), здійснюють контрдиверсійну операцію, прочісують райони Куп’янська, працюють у районах Куп’янська, – додав Бєльський.

За його словами, розпізнавати ворожих диверсантів вдається через їхню вимову або східні риси обличчя.

Олексій Бєльський також розповів, що газова труба, якою росіянам вдалося дістатися до північних околиць Куп’янська, перебуває під вогневим контролем Сил оборони.