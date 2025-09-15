﻿
Війна

В ОСУВ "Дніпро" розповіли, як росіяни намагаються зайти в Куп’янськ

В ОСУВ "Дніпро" розповіли, як росіяни намагаються зайти в Куп’янськ

Окупація Куп’янська Харківської області є стратегічною метою російських загарбників, і ворогу частково вдається прориватися до міста. Про це в ефірі "Суспільного" заявив речник ОСУВ Дніпро Олексій Бєльський.

Станом на 15 вересня ворог не увійшов до міста, проте окремим ДРГ вдається проникати.

– Офіційно росіяни не зайшли, але є диверсійні групи. Тактика переодягання порушує закони війни, але ця тактика для них вдала, – заявив речник Олексій Бєльський.

Зараз окупанти намагаються накопичити свою живу силу на північних околицях Куп’янська, переодягаються в цивільних та використовують підроблені документи.

– На жаль, багато місцевих не захотіли їхати, сидять там під бомбардуваннями. Ті окупанти, які інфільтрувалися (просочилися), здійснюють контрдиверсійну операцію, прочісують райони Куп’янська, працюють у районах Куп’янська, – додав Бєльський.

За його словами, розпізнавати ворожих диверсантів вдається через їхню вимову або східні риси обличчя.

Олексій Бєльський також розповів, що газова труба, якою росіянам вдалося дістатися до північних околиць Куп’янська, перебуває під вогневим контролем Сил оборони.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Харківська областьвійна в Україніагресія рфКуп’янськ
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

МОН готує новий формат підсумкової атестації для школярів
Суспiльство 15.09.2025 16:30:39
МОН готує новий формат підсумкової атестації для школярів
Читати
LVMH очолила рейтинг найдорожчих компаній світу у сфері одягу
Економіка 15.09.2025 16:11:00
LVMH очолила рейтинг найдорожчих компаній світу у сфері одягу
Читати
Справа на 3,1 мільйона: Київського енергетика звинувачують у приховуванні елітної нерухомості
Столиця 15.09.2025 15:51:57
Справа на 3,1 мільйона: Київського енергетика звинувачують у приховуванні елітної нерухомості
Читати

Популярнi статтi