Цей овоч допоможе знизити рівень холестерину і захистити серце, – вчені

Британські фахівці в галузі охорони здоров’я відзначають цілющі властивості баклажана. У розпал сезону цей бюджетний овоч може стати ключем до зниження рівня холестерину.

Високий рівень холестерину виникає, коли в крові накопичується надмірна кількість цієї жирної речовини. Згодом це може призвести до затвердіння і звуження артерій, збільшуючи ймовірність серцевих нападів та інсультів.

Ось чому вибір раціону харчування відіграє вирішальну роль у регулюванні рівня холестерину, оскільки продукти, багаті насиченими жирами, підвищують його рівень, повідомляє Express.

Однак деякі продукти можуть мати зворотний ефект. Наприклад, баклажани.

За словами старшого лікаря однієї з британських клінік Шеріл Літгоу, баклажан містить антиоксидант, який може допомогти знизити рівень поганого холестерину.

Крім того, баклажан є відмінним джерелом клітковини і містить різні важливі поживні речовини, які можуть підтримувати імунну систему і роботу мозку.

Ця порада отримала підтримку благодійної організації Heart UK, яка займається боротьбою з холестерином і рекомендує баклажани через їх клітковину.

– Баклажани блокують всмоктування частини холестерину з кишечника в кровотік, – відзначають експерти.

Дослідження, опубліковане в журналі Бразильського товариства кардіологів, показало, що вживання баклажанів може знизити рівень холестерину всього за чотири тижні.

Підвищений рівень холестерину також пов’язаний з недостатньою фізичною активністю, курінням і вживанням надмірної кількості алкоголю.