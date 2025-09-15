Спікер Палати представників США: санкції проти РФ давно назріли

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон, вважає, що санкції проти Російської Федерації давно назріли.

Він висловив впевненість, що в співпраці з адміністрацією та Сенатом такі санкції будуть ухвалені.

У інтерв'ю телеканалу CBS News Джонсон заявив, що в Конгресі існує «велике бажання» ввести санкції, і він особисто дуже хоче, щоб це сталося.

Відповідаючи на запитання, чи може Конгрес діяти самостійно, спікер пояснив, що для ухвалення будь-якого закону потрібен підпис президента.

Джонсон назвав президента сильним і сміливим лідером, який «домігся миру в усьому світі та вирішив інші конфлікти так, як ніхто до нього не зміг». Він висловив віру, що президент зможе використати такий самий підхід, щоб нарешті покласти край війні в Україні. За його словами, всі в Америці хочуть, щоб кровопролиття закінчилося.

Нагадаємо, з 16 вересня США вводять санкції проти компаній із кількох країн, які постачали товари в РФ.