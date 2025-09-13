﻿
З 16 вересня США вводять санкції проти компаній із кількох країн, які постачали товари в РФ

Міністерство торгівлі США оприлюднило список компаній, які допомагають РФ обходити санкції і щодо яких наступного тижня запровадять практично повну заборону на експорт товарів до Штатів, повідомляється на сайті відомства.

Нові експортні обмеження, які набудуть чинності 16 вересня, запроваджуються щодо 23 компаній з Китаю, трьох фірм з Туреччини, двох з ОАЕ, по одній компанії з Індії, Сінгапуру та Тайваню.

У Міністерстві торгівлі США наголосили, що ці компанії постачали товари для військово-промислового сектору Росії, а також здійснювали поставки в США без відповідного дозволу.

Діяльність цих компаній суперечить інтересам нацбезпеки, заявили в американському відомстві.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак у телеграм-каналі у суботу подякував США за ухвалення нових експортних обмежень проти компаній, які допомагали Росії обходити санкції. "Це - ще один важливий крок у руйнуванні можливостей кремля підтримувати свою воєнну машину", - наголосив він.

Єрмак підкреслив, що санкції мають тільки посилюватися.

Як повідомляв ForUA, президент США Дональд Трамп заявив про готовість ввести "серйозні санкції" проти РФ за умови, що всі країни НАТО погодяться і почнуть робити те саме. "Я готовий запровадити серйозні санкції проти Росії, коли всі країни НАТО погодяться та почнуть робити те саме, і коли всі країни НАТО припинять купувати нафту в Росії", - написав він у соцмережі Truth Social.

