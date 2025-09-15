МОН готує новий формат підсумкової атестації для школярів

Із 2027 року державна підсумкова атестація (ДПА) для учнів 4 класів відбуватиметься у формі зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) та стане обов’язковою для всіх школярів початкової ланки. Відповідне рішення закріплене у наказі Міністерства освіти і науки України.

Підготовка до запровадження нового формату ДПА розпочнеться упродовж 2025/2026 навчального року. Зокрема, у лютому – квітні 2026 року планується створення спеціальної освітньої онлайн-платформи для проведення тестування, яку буде передано Українському центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Уже навесні 2026 року заплановано апробацію ДПА у формі ЗНО – участь у ній візьмуть близько 10 тисяч четвертокласників з різних регіонів України.

Фінансування нової моделі атестації учнів початкової школи здійснюватиметься за рахунок державного бюджету.

Нагадаємо, на Вінниччині вчитель зарізав двох дітей.