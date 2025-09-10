Звірство, яке не має пояснень: на Вінниччині вчитель зарізав двох дітей

На Вінниччині сталася жахлива трагедія, яка сколихнула всю область: 23-річного чоловіка, колишнього вчителя фізкультури, затримали за підозрою у вбивстві двох школярів. За даними місцевої влади та ЗМІ, вранці 10 вересня у місті Шаргород, Жмеринського району, двоє учнів 10 та 11 класу місцевого ліцею були жорстоко вбиті.

Як повідомила Вінницька обласна прокуратура, досудове розслідування розпочато за фактом умисного вбивства (п.1 ст. 2 ст. 115 КК України).

Подробиці трагедії

За попередньою інформацією, інцидент стався близько сьомої ранку, коли двоє підлітків йшли до школи. Підозрюваний, їхній колишній вчитель, нібито чекав на дітей, а потім раптово напав на них з ножем. Він завдав їм колото-різаних поранень в область шиї. Незважаючи на надану медичну допомогу, діти померли від отриманих травм. Зловмисник втік з місця злочину, але його швидко затримали.

За даними місцевих ЗМІ, раніше між учителем та учнями вже були конфлікти.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії, а групу прокурорів, яка розслідує цю справу, очолив керівник Вінницької обласної прокуратури Олег Ткаленко.

Підозрюваному готується повідомлення про підозру та клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.