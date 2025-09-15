Топ-5 вугільних держав світу: Хто обійшов Росію та Китай, і чому це важливо

Вугілля залишається одним із ключових джерел енергії, забезпечуючи понад чверть світової електроенергії. Його запаси — це кількість копалини, яку економічно вигідно та технологічно можливо добути. Світові запаси сягають 1,16 трильйона тонн, але розподілені вони вкрай нерівномірно. За даними Геологічної служби США (USGS), одна країна впевнено обходить усіх конкурентів.

Лідери вугільного світу

США посідають перше місце з доведеними запасами, які становлять 249 млрд тонн. Це майже чверть (23%) усіх світових запасів. Основна частина цього скарбу зосереджена в басейні Powder River у Вайомінгу та Монтані, де лише за сучасними технологіями можна видобути 162 млрд тонн.

Вугілля США вирізняється низьким вмістом сірки, що спрощує контроль над викидами, а також дешевим видобутком завдяки відкритим кар'єрам. Водночас видобуток регулюється суворими екологічними законами.

Топ-5 країн за запасами вугілля

США — 249 млрд тонн (23%) Росія — 162 млрд тонн (15%), переважно буре вугілля в Сибіру. Австралія — 149 млрд тонн (14%), ключовий експортер для Азії. Китай — 142 млрд тонн (13%), який сильно залежить від вугілля для своєї енергетики. Індія — 106 млрд тонн (10%), що активно нарощує видобуток.

За даними Управління енергетичної інформації (EIA), ці п'ять країн разом контролюють 75% світових запасів вугілля.

Важливість вугілля для світової енергетики

Запаси вугілля є основою енергетичної безпеки для багатьох країн. Хоча у США його частка в енергогенерації зменшується (зараз 10%), у світовому масштабі вугілля все ще генерує близько 40% електроенергії.

Доведені запаси — це лише та частина, яку вигідно добувати за поточних умов. Якщо ціни на вугілля зростуть, обсяги доведених запасів можуть значно збільшитися. Це стратегічний актив, що забезпечує надійне джерело енергії для країн, які не мають розвинених альтернативних джерел.

Майбутнє вугільних запасів

Згідно з прогнозами Міжнародного енергетичного агентства (IEA), до 2030 року світові запаси вугілля можуть скоротитися на 10-15% через активний видобуток та екологічні обмеження. Однак розробка нових технологій, як-от системи уловлювання та зберігання вуглецю (CCS), може зробити вугілля "чистішим".

Хоча Паризька угода закликає країни зменшувати залежність від вугілля, його значні запаси дають час для поступового переходу до чистіших джерел енергії. У той час як США розробляють екологічніші методи, азійські країни, навпаки, планують збільшити споживання вугілля, що створює глобальний екологічний та економічний виклик.

Нагадаймо, раніше стало відомо, хто очолив рейтинг найбагатших людей світу.