Медики назвали дієту, яка шкодить здоров'ю чоловіків

Нове дослідження, проведене вченими з UT Health San Antonio (США), показує, що вплив кетогенної дієти на здоров'я може відрізнятися для чоловіків і жінок. Результати, опубліковані в журналі Cell Reports, свідчать, що для чоловіків ця дієта може бути небезпечною, оскільки вона підвищує рівень клітинного старіння та оксидативного стресу.

Статеві відмінності у дослідженні на мишах

Дослідники вивчали вплив кетогенної дієти на самців та самок мишей. Контрольна група тварин харчувалася дієтою з високим вмістом жирів і вуглеводів, тоді як експериментальна група — кетогенною. Вчені аналізували, як дієта впливає на клітинне старіння та оксидативний стрес в різних органах.

Особливу увагу приділили ролі статевих гормонів. Частині самців додатково вводили естроген, а самкам — препарат тамоксифен, що блокує дію цього гормону.

Естроген як захисний фактор

Результати показали, що підвищені маркери старіння клітин та оксидативного стресу спостерігалися лише у самців мишей, які дотримувалися кетогенної дієти. Проте, коли цим мишам давали естроген, негативні ефекти зникали.

Цікаво, що у самок, у яких дія естрогену була заблокована, виникали такі самі проблеми зі здоров'ям, як і у самців. Це свідчить про те, що саме нестача естрогену є причиною негативних наслідків кетогенної дієти.

Клінічні наслідки та подальші дослідження

Доктор Девід Гіус, один із авторів дослідження, підкреслив, що гендерно-специфічний вплив дієти має важливі клінічні наслідки. Він зазначив, що дієта з високим вмістом жирів і вуглеводів також призводила до старіння клітин у самців мишей, але не у самок.

Хоча остаточні рекомендації для людей ще не можуть бути сформульовані, результати вимагають обережності. Вчені вважають, що кетогенна дієта може бути шкідливою для чоловіків, і наголошують на необхідності подальших досліджень, щоб вивчити її вплив на людей з урахуванням гормонального статусу.

Раніше медики знайшли "суперфуд" для діабетиків.