Нове дослідження, проведене в Університеті Волтера Сісулу в Південній Африці, підтверджує, що регулярне вживання горіхів може бути ефективним і простим способом для людей з діабетом покращити свій метаболізм. Дослідники проаналізували численні наукові роботи про вплив горіхів на лікування діабету, і результати були опубліковані в журналі «Bioactive Compounds in Health and Disease».
Горіхи як частина лікування
З огляду на зростаючу кількість випадків діабету в усьому світі, дієтичні втручання є одним із найперспективніших підходів до лікування. Дослідницька група оцінила попередні епідеміологічні та клінічні дослідження, щоб визначити, як саме горіхи можуть допомагати людям з діабетом.
Результати показують, що регулярне вживання горіхів допомагає:
-
Підвищити чутливість до інсуліну
-
Покращити регуляцію рівня цукру в крові
-
Позитивно вплинути на рівень ліпідів у крові
Крім того, дані свідчать про те, що горіхи можуть допомогти запобігти серцево-судинним ускладненням, які є одними з найпоширеніших ускладнень діабету.
Потенціал і застереження
Незважаючи на численні переваги, дослідники зазначають, що точні біологічні механізми та оптимальні види горіхів і їхня кількість ще не до кінця вивчені. Тому потрібні додаткові дослідження, щоб з’ясувати, як найкраще включити горіхи в дієту хворих на діабет.
Важливо також пам’ятати, що горіхи є висококалорійним продуктом, і їх слід вживати в помірних кількостях як частину збалансованої дієти. Крім того, вони можуть викликати алергію у чутливих людей.
Загалом, регулярне вживання натуральних, несолоних горіхів є простим щоденним доповненням до лікування діабету, яке може значно покращити метаболізм.
Автор: Галина Роюк