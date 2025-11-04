37 мільярдів витратять з бюджету на харчування ЗСУ без належного контролю…?

Нажаль, Державний оператор тилу так і не зміг налагодити систему чіткого контролю за товаром який постачається до ЗСУ.

Про це сьогодні говорили зранку на espreso.tv

Днями DOT - Державний оператор тилу оголосив торги на весь рік. Всі лоти досить великі.

Однак в жодній закупівлі не передбачено контролю за тим, хто саме буде виробником товару.

І це дуже погано.

Держава витрачає мільярди на закупівлі і при цьому взагалі не контролює чийого виробництва ця продукція?

Ви серйозно?

Мають бути трьох сторонні договори на постачання продуктів харчування.

Звертаю увагу, що сьогодні є недобросовісні постачальники, які спеціально затримують оплату виробникам. В судах знаходить позовів майже на 100 млн.грн., згідно реєстрів YouControl.

ДОТ ви це бачите?

По факту це виглядає як шантаж виробників, використовуючи бюджетні кошти.

Уявіть, ви виробник мʼясо-ковбасної продукції і підписали договір з постачальником до ЗСУ.

Вам звичайно потрібно сформувати склад товару, закупити сировину, виплатити зарплату, виготовити цю продукцію і т.п. Умовно ви витратите 2-4 тижні часу і мільйони власних грошей.

Потім, постачальник як «царьок» каже: вези! (Або не вези… і таке буває).

Ви везете, військові це отримуюють, зʼїдають і вже замовляють інше…

А виробнику постачальник лише десь через декілька тижнів чи навіть місяць, починає платити за поставлений товар, і то з відстрочкою…

Це жах!

При цьому ДОТ ніяким чином не контролює постачальника на предмет своєчасних оплат.

Звідси відповідно і випливає якість…

Отож, очікуємо знову, як ті ж самі постачальники знову виграють тендери і нічого не виробляючи, зароблять свої мільярди…

Громадська антикорупційна рада при МОУ прошу також на це звернути увагу…