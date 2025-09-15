Медики з'ясували, яка проста звичка може захистити від інфаркту

Дослідження, опубліковане в Journal of the American Heart Association, виявило, що деякі бактерії з ротової порожнини можуть бути причетні до розвитку атеросклерозу та підвищувати ризик інфаркту.

Зв'язок між здоров'ям ротової порожнини та серця відомий давно, але нове дослідження фінських учених з Університету Тампере показує, наскільки він тісний. Дослідники вивчили зразки тканин 121 людини, які раптово померли, та 96 пацієнтів зі звуженими артеріями. Використовуючи сучасні методи, вони шукали сліди бактерій усередині атеросклеротичних бляшок.

Бактерії-диверсанти

Аналіз показав, що в 42% досліджених зразків була виявлена ДНК так званих віриданських стрептококів — поширених бактерій, що мешкають у роті. Ці мікроорганізми були знайдені всередині бляшок, де вони утворювали захисні біоплівки.

Дослідники помітили, що наявність цих бактерій корелювала з важкою формою атеросклерозу та значно вищим ризиком смертельних серцевих захворювань. За словами вчених, імунна система реагувала на ці бактерії лише тоді, коли частини біоплівки проникали крізь зовнішню оболонку бляшки. Це викликало потужну запальну реакцію, яка прискорювала розвиток хвороби.

Що це означає?

Ці висновки свідчать про те, що хронічне запалення, спричинене бактеріями, може протікати непомітно, але при цьому сприяти розвитку небезпечних серцевих захворювань. Результати дослідження не тільки поглиблюють наше розуміння причин атеросклерозу, але й відкривають нові можливості для його профілактики та лікування.

Це ще раз підкреслює, наскільки важливо піклуватися про гігієну ротової порожнини. Ретельне чищення зубів, використання зубної нитки та регулярні огляди у стоматолога — це не просто запорука білосніжної посмішки, а й ефективний спосіб захистити своє серце від серйозних проблем.

