Учені назвали ознаки інфаркту та інсульту, які з’являються за роки до хвороби

Масштабне дослідження, проведене командою вчених із США та Південної Кореї, показало, що майже у 100% пацієнтів, які перенесли інфаркт або інсульт, симптоми цих патологій були за роки до прояву хвороб, пише Daily Mail.

Під час наукового експерименту вчені проаналізували медичні дані понад 9,3 млн дорослих.

Завдяки регулярним медичним оглядам, що тривали два десятиліття, дослідники фіксували основні показники здоров’я учасників: артеріальний тиск, рівень холестерину, глюкози та історію куріння.

Порівнявши ці записи з пізнішими діагнозами інфаркту, інсульту або серцевої недостатності, вчені виявили результати, що вражали:

понад 99% людей, у яких розвинулися серцево-судинні захворювання, мали принаймні один фактор ризику за роки до хвороби;

понад 93% мали два або більше таких факторів.

До основних попереджувальних сигналів належить високий кров’яний тиск, підвищений рівень цукру (або діагноз – цукровий діабет), високий рівень холестерину.

Куріння також підвищує ризик розвитку захворювань.

Навіть серед молодих жінок, які зазвичай вважаються групою з низьким ризиком, понад 95% мали принаймні один тривожний сигнал до того, як пережили інсульт або серцеву недостатність.

– Ці результати дуже переконливо доводять, що вплив одного або декількох неоптимальних факторів ризику перед серцево-судинними проблемами спостерігається майже в 100% випадків, – підкреслив старший автор дослідження, професор кардіології Філіп Грінленд.

Серцево-судинні захворювання залишаються головною причиною смерті в світі, забираючи щорічно близько 18 млн життів.

Кардіологи звинувачують у цій тенденції ожиріння, діабет ІІ типу, високий тиск і неправильне харчування, які все частіше трапляються в молодому віці.

Лікарі попереджають, що молодих пацієнтів часто недообстежують, оскільки серцеві проблеми помилково вважаються віковими. Це призводить до втрати можливостей для раннього втручання.

Хоча підвищений тиск, холестерин і цукор часто можна контролювати зміною способу життя (дієта, спорт) або ліками, багато людей про ці проблеми просто не знають.