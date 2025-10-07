Вчені назвали день тижня, який шкодить здоров’ю та підвищує ризик інфаркту

Понеділок, відомий як день, коли важко повертатися до роботи після вихідних, тепер отримав офіційне підтвердження своєї біологічної небезпеки. Нове дослідження виявило, що цей день може бути не просто психологічно неприємним, а й найбільш стресовим для організму, залишаючи свій відбиток на здоров'ї на тривалий час.

Понеділковий сплеск кортизолу

Вчені з’ясували, що учасники дослідження, які відчували тривогу саме в понеділок, мали шокуюче високий рівень гормону стресу кортизолу — на 23% вищий, ніж ті, хто мав тривогу в інші дні тижня.

Що найважливіше, цей біологічний ефект не зникає швидко. Дослідники спостерігали, що так званий «тривожний понеділок» створює глибоко вкорінений стрес, який може зберігатися в організмі місяцями після початкового тригеру.

Підвищений ризик серцевих нападів

Цей біологічний стрес може мати серйозні наслідки для здоров'я. Результати дослідження потенційно пояснюють, чому саме в понеділок спостерігається підвищений ризик серцевих нападів серед літніх людей — він зростає на 19%.

«Культурний підсилювач стресу»

Цікаво, що лише чверть всього негативного «понеділкового» ефекту пояснюється безпосередньо більшою тривогою людей. Це означає, що сам понеділок має сильніший вплив на організм, ніж інші дні, незалежно від рівня нашої свідомої тривоги.

Вчені назвали цей феномен «культурним підсилювачем стресу». Це свідчить про те, що біологічний вплив понеділка є настільки потужним, що його відчувають навіть ті, хто вже не працює, наприклад, пенсіонери. Навіть без необхідності йти в офіс, понеділок діє як тригер, що активує довготривалий біологічний стрес у суспільстві.

Результати дослідження підкреслюють необхідність шукати ефективніші способи управління стресом і переходу від вихідних до робочого тижня, щоб мінімізувати довгостроковий вплив «найнебезпечнішого дня тижня» на наше здоров'я.

