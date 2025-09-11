Медики назвали найефективніші вправи для схуднення

У світі боротьби із зайвою вагою, особливо серед дітей та підлітків, правильний вибір фізичних вправ має вирішальне значення. Нове дослідження, проведене фахівцями Шанхайського університету спорту, розкриває, які види тренувань є найефективнішими для досягнення конкретних цілей, чи то зниження ваги, зменшення жирової маси, чи покращення загального стану здоров'я.

Спорт для схуднення: Не всі вправи однаково ефективні

Нове дослідження, опубліковане в журналі «Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity», показує, що хоча спорт є ключовим інструментом у боротьбі з ожирінням, його ефективність значно залежить від типу тренувань. Вчені проаналізували дані 51 дослідження за участю понад 2200 дітей та підлітків, досліджуючи вплив різних фізичних навантажень на вагу, рівень жиру, метаболічні показники та витривалість.

Які тренування обрати?

Результати дослідження демонструють, що для різних цілей найкраще підходять різні типи тренувань:

Для схуднення та зниження ІМТ: Найбільш ефективними виявилися аеробні тренування (наприклад, біг, плавання, їзда на велосипеді). Вони допомагають значно зменшити вагу, індекс маси тіла та обхват талії.

Для зменшення жирової маси: Комбіновані тренування , що поєднують силу та витривалість, показали найкращий результат у зниженні відсотка жиру в організмі та співвідношення талії до стегон. Крім того, вони покращують метаболізм, знижуючи рівень цукру в крові та інсулінорезистентність.

Для покращення здоров'я серцево-судинної системи: Силові тренування мають найбільший позитивний вплив на рівень ліпідів у крові, що є критично важливим для профілактики захворювань серця.

Для підвищення витривалості: Високоінтенсивні інтервальні тренування (HIIT) виявилися особливо ефективними для зміцнення витривалості та зниження частоти серцевих скорочень.

Ключовий висновок: Індивідуальний підхід

Це дослідження підтверджує, що універсального рішення не існує. Замість того, щоб слідувати єдиній програмі, важливо адаптувати тренування до конкретних цілей та індивідуальних потреб. Ця інформація є надзвичайно цінною для лікарів, тренерів та батьків, оскільки дозволяє розробляти ефективніші програми для боротьби з дитячим ожирінням та покращення здоров’я.

Нагадаймо, раніше медики знайшли "суперфуд" для діабетиків.