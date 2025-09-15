﻿
Столиця

У Києві сьогодні перекриють ключову магістраль на лівому березі

З 15 вересня у столиці розпочинається ремонт верхнього шару асфальтобетонного покриття на Броварському проспекті. Роботи триватимуть до 3 жовтня і супроводжуватимуться частковим обмеженням руху в обох напрямках.

Як повідомляє КП ШЕУ Дніпровського району, ремонт проведуть на всій протяжності проспекту. Роботи виконуватимуть поетапно, щоб мінімізувати затори, однак рух транспорту все ж буде ускладнено. “Просимо водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей та заздалегідь планувати свої маршрути”, – зазначають у “Київавтодорі”.

Міська влада закликає киян та гостей столиці обирати альтернативні шляхи руху, особливо у години пік.

Як повідомляло раніше ForUa, на Київщині вперше в Україні проклали дорогу за інноваційною корейською технологією.

 

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

