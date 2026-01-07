﻿
Свiт

«Такій людині не місце в Литві»: Ругінене прокоментувала слова російського опозиціонера

Прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене 7 січня різко розкритикувала висловлювання російського політемігранта та одного з лідерів «Фонду боротьби з корупцією» Лєоніда Волкова щодо командира «Російського добровольчого корпусу» Дєніса Капустіна та керівника Офісу президента України, колишнього очільника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова.

«На мою особисту думку, такі висловлювання є неприйнятними, і така людина не повинна залишатися в Литві», – заявила Ругінене, цитує Delfi.

Прем’єрка також висловила сподівання, що перевірка Департаменту державної безпеки Литви, за результатами якої Волкову можуть скасувати посвідку на проживання, буде «детальною та всебічною».

Скандал спалахнув після того, як 5 січня колишня співробітниця ФБК Ганна Тирон, яка нині представляє політичне крило РДК, опублікувала в соцмережах скриншоти листування з Волковим. У переписці, що з’явилася після повідомлень про нібито загибель Капустіна, Волков назвав командира РДК «нациком», а сам підрозділ – інструментом для «каламутних завдань мерзенного сільського політтехнолога Буданова».

Пізніше Волков заявив, що шкодує про ці слова, зазначивши, що написав їх емоційно.

6 січня Департамент міграції Литви звернувся до Департаменту державної безпеки з офіційним запитом щодо того, чи становлять заяви Волкова загрозу національній безпеці країни. У разі позитивного висновку посвідку на проживання Волкова можуть анулювати.

Лєонід Волков проживає в Литві з 2019 року.

 Автор: Богдан Моримух

