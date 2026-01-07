Пів мільйона за «вирішення питань»: ДБР затримало шахрая-рекетира у центрі Києва

У столиці викрито масштабну корупційну схему, побудовану на шантажі та імітації впливу на правоохоронні органи. Мешканцю Києва повідомлено про підозру у спробі заволодіти 100 тисячами доларів США шляхом обману.

Деталі злочинної схеми

Зловмисник вирішив нажитися на резонансній темі перевірок статків посадовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Використавши інформацію з відкритих джерел про можливі розслідування щодо одного з військовослужбовців, підозрюваний розгорнув психологічну атаку:

Дезінформація: переконав потерпілого, що проти нього нібито вже відкрито кримінальне провадження.

Залякування: погрожував проведенням обшуків та публікацією компрометуючих матеріалів у медіа.

Торгівля впливом: заявляв про наявність «серйозних зв’язків» у правоохоронних органах, здатних закрити справу.

Від 100 до 50 тисяч доларів: фінал вимагання

Спочатку фігурант оцінив свої «послуги» у 100 000 доларів США. Згодом, під час переговорів, сума була знижена до 50 000 доларів. Чоловік продовжував тиснути на військовослужбовця, обіцяючи негайне розголошення негативної інформації у разі відмови платити.

Слідчі ДБР за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора затримали зловмисника «на гарячому» в Києві — безпосередньо під час отримання всієї суми хабаря.

Правові наслідки

Наразі затриманому інкримінують закінчений замах на шахрайство в особливо великих розмірах (ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 КК України). Правоохоронці вже звернулися до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Цей випадок вкотре підсвічує проблему «посередників», які намагаються капіталізувати антикорупційні процеси в державі задля власного збагачення.