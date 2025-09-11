Корейський рецепт міцного асфальту: на Київщині з’явилась інноваційна дорога

На Київщині вперше в Україні проклали дорогу за інноваційною корейською технологією EcoSteelAscon. Про це повідомило Агентство відновлення.

Тестовий відрізок довжиною 750 метрів облаштували на ділянці дороги О100607 Залісся — Заворичі. Поряд для порівняння поклали ще 150 метрів асфальту за класичною технологією.

«У травні ми підписали меморандум із SG, провідним виробником асфальтобетону в Кореї. На Київщині коштом компанії тестово проклали 750 метрів за корейською технологією. Фахівці нашого Національного інституту розвитку інфраструктури, КОВА та компанії SG будуть моніторити стан покриття щомісячно та порівнювати витривалість. Після доведення міцності — використовуватимемо технологію ESA більш масштабно», — зазначив голова Агентства відновлення Сергій Сухомлин.

За словами відомства, у Кореї технологія EcoSteelAscon використовується вже понад 10 років і довела свою ефективність, зокрема в регіонах, які часто підтоплювались після злив.

На відміну від класичного асфальтобетону, де використовується щебінь, у корейській технології застосовують сталеплавильний шлак — побічний продукт металургійних підприємств. Це дозволяє не лише знизити собівартість будівництва та зменшити залежність від імпортних матеріалів, але й підвищити міцність покриття.

Окрім економічних переваг, метод вважається екологічним: він передбачає повторне використання сировини та зменшення викидів вуглецю у довкілля.

