ДБР викрило групу в ТЦК на Прикарпатті, яку підозрюють у знущаннях з військовозобов’язаних

Працівники Державного бюро розслідувань затримали військовослужбовця взводу охорони одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки в Івано-Франківській області. За даними слідства, він разом із керівництвом ТЦК принижував і бив військовозобов’язаних.

Про це повідомляє ДБР.

У Бюро зазначили, що начальнику цього ж районного ТЦК було повідомлено про підозру ще у листопаді 2025 року.

За інформацією слідства, після перевірки скарг громадян щодо побиття, катування та вимагання грошей, а також після публікацій у ЗМІ, до правоохоронців почала звертатися значно більша кількість постраждалих.

«Йдеться про дії групи військовослужбовців РТЦК на чолі з керівником, які системно застосовували фізичне насильство та приниження», – повідомили в ДБР.

У ході досудового розслідування слідчі встановили низку фактів неправомірного застосування сили. В одному з епізодів потерпілий зазнав настільки тяжких тілесних ушкоджень, що потребував хірургічного видалення одного з органів.

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави як для офіцера ТЦК, так і для його підлеглого.