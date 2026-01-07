У дитбудинку дівчинку з інвалідністю тримали в ланцюгах, – слідство

Правоохоронці викрили факти жорстокого поводження з дитиною в дитячому будинку сімейного типу Кіровоградської області. Про це повідомили прокуратура та поліція Кіровоградської області.

За даними слідства, жінка, яка виконувала обов’язки матері-виховательки та була відповідальною за дітей, упродовж кількох місяців умисно обмежувала свободу пересування неповнолітньої дівчини.

17-річна дівчина має інвалідність I групи з дитинства, синдром Дауна та потребує постійного догляду, підвищеної уваги й індивідуального підходу.

Однак, за даними слідства, жінка надягала на її руку та ногу металеві ланцюги, з’єднані навісним замком, фактично прикувавши дівчину та позбавивши її можливості вільно пересуватися або самостійно залишати будинок.

Свої дії вихователька пояснювала тим, що їй необхідно було іти на роботу, та побоюванням, що дитина може втекти.

Крім цього, за даними слідства, уночі вихователька додатково обмежувала свободу дівчини — її прив’язували до ліжка ременем із тканинного матеріалу, повністю унеможливлюючи будь-який рух.

Правоохоронці зазначають, що дівчині було завдано фізичних і моральних страждань, а також істотно порушено її право на свободу та особисту недоторканність, гарантоване законодавством України та міжнародними нормами захисту прав дитини.

Слідчі повідомили жінці про підозру за ч. 2 ст. 146 ККУ. Санкція цієї статті передбачає до п’яти років ув’язнення.

Наразі досудове розслідування триває. Розв’язується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Крім того, ініційовано питання про відсторонення підозрюваної від займаної посади, з огляду на те, що вона працює з дітьми.

Також оцінюються дії посадовців та уповноважених органів щодо захисту прав та законних інтересів дітей.