Війна

Британія завершила передачу Україні всіх обіцяних зенітних комплексів Raven

Велика Британія завершила передачу Україні всіх зенітних ракетних комплексів Raven, які раніше були обіцяні для посилення протиповітряної оборони. Загалом йдеться про 13 одиниць техніки.

Про це повідомляє Defense Express з посиланням на відповідь Міністерства оборони Великої Британії на запит депутата Консервативної партії Бена Обезе-Джекті.

Міністр у справах ветеранів Аль Карнс зазначив, що передані комплекси дозволяють українським підрозділам оперативно реагувати на повітряні загрози з боку Росії. Водночас британська сторона не розкрила додаткових деталей щодо технічних характеристик ЗРК Raven або умов їх бойового застосування.

Зенітний ракетний комплекс Raven є імпровізованою системою протиповітряної оборони, яка поєднує пускову установку під ракети AIM-132 ASRAAM та мобільну платформу на базі вантажівки Supacat. Про передачу цих комплексів Україні вперше стало відомо у 2023 році, а згодом Повітряні сили ЗСУ публічно демонстрували їхню роботу.

У травні 2025 року повідомлялося, що Сили оборони України вже отримали вісім таких комплексів, а ще п’ять перебували на етапі постачання. Таким чином, нині передача всієї партії з 13 ЗРК Raven офіційно завершена. За оцінками експертів, доставка останніх п’яти комплексів зайняла у британської сторони близько семи місяців.

У Defense Express також не виключають, що Велика Британія може ухвалити рішення про замовлення для України додаткової партії зенітних комплексів Raven.

 Автор: Богдан Моримух

