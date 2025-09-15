Ситуація на Сумщині: окупанти відступають під ударами штурмовиків ЗСУ

Українські військові продовжують тиснути на ворога на північному напрямку. Підрозділи 225-го окремого штурмового полку ЗСУ успішно вибили окупантів з укріплених позицій у північній частині Сумської області.

Українські штурмовики просунулися в районі населених пунктів Новокостянтинівка та Костянтинівка, на східному фланзі російського вторгнення, повідомляє аналітичний ресурс DeepState. “Це результат ретельного планування та якісної організації наступу. Навіть у неповному складі 225-й полк демонструє високу ефективність”, – зазначають у DeepState.

Водночас у ресурсі сподіваються, що успіхи підрозділу стануть поштовхом до його розширення до рівня бригади, що дозволить масштабувати позитивний досвід на інших напрямках фронту.

Ситуація на півночі залишається напруженою. За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби на північнослобожанському та курському напрямках відбулося 8 бойових зіткнень. Окупанти завдали 7 авіаударів, скинули 15 керованих авіабомб та здійснили понад 110 обстрілів українських позицій.

Як повідомляло раніше ForUa, головна мета російського диктатора на нинішньому етапі війни — переконати Україну, що опір російській військовій агресії є безнадійним.