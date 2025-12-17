Україні готують 800-тисячну армію та західний «щит»

США спільно з європейськими партнерами підготували проєкти двох документів із планом підтримки України після можливого укладення мирної угоди з Росією. Йдеться про гарантії безпеки, посилення Збройних сил України та участь європейських сил у забезпеченні стабільності, повідомляє The New York Times з посиланням на поінформовані джерела.

За даними видання, напрацювання документів відбувалося під час понад восьми годин інтенсивних переговорів у Берліні за участі президента України Володимира Зеленського та членів української делегації. У зустрічах брали участь представники національної безпеки близько десяти європейських країн, зокрема Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії, а також американські переговірники.

Один із проєктів містить загальні принципи безпеки і передбачає зобов’язання, подібні до гарантій статті 5 НАТО, зокрема обіцянку допомоги Україні у разі нового нападу. Другий документ має більш практичний характер і детально описує механізми співпраці між військовими США, Європи та ЗСУ для запобігання повторній агресії з боку РФ.

Як зазначає NYT, документи включають конкретні директиви для різних сценаріїв можливого нового вторгнення Росії, а також механізми реагування й покарання у разі порушення домовленостей. Наразі жоден із проєктів офіційно не оприлюднено.

Ключовим елементом плану є доведення чисельності Збройних сил України до 800 тисяч військовослужбовців у мирний час із сучасним озброєнням та належною підготовкою. За словами джерел, для цього знадобиться постійна й масштабна підтримка з боку західних партнерів. Один із європейських дипломатів повідомив, що в документах міститься перелік конкретних видів озброєння та військових спроможностей, необхідних Україні.

Також план передбачає можливе розгортання європейських сил на території України для забезпечення безпеки повітряного та морського простору. Очікується, що ці підрозділи базуватимуться переважно на заході країни, подалі від лінії фронту, і виконуватимуть стримувальну функцію.

Окремо прописано роль США у виявленні спроб Росії здійснювати операції під хибним прапором, які можуть бути використані як привід для відновлення бойових дій.

Європейські чиновники зазначають, що координація з американською стороною щодо України останнім часом суттєво покращилася, а нинішні переговори демонструють прогрес у спільному баченні майбутніх безпекових гарантій для Києва після завершення війни.

